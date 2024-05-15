Ушел из жизни известный режиссер Равшан Откиров

Откирову было 77 лет. Он выпускник Ташкентского театрально-художественного института. С 1970 по 1994 годы работал на киностудии «Узбектелефильм» сначала в должности ассистента режиссера, затем — режиссера.
Он снял более 50 документальных фильмов — «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», «Братство народов — братство культур», «Подарю тебе город», «Войди в мой сад», «Репетиция или сцены из жизни ПТУ-31», «Узбекистан. Продолжение подвига», «Ташкент — Алмазар», «Чимган. Времена года», «Берегите надежду», «Здесь наш дом», «Трасса», «Дорогой братств», «Хроника остановленного времени», «Горькая осень Бахшулло», «Пауза. Верность избранному пути», «Узбекистон менинг Ватаним», «Ватан туйгуси. Поэт Абдулла Арипов» и многие другие.
Также его творчество известно такими художественными фильмами, как «Победитель. Сцены из провинциальной жизни», «Нулевой вариант» и «Берлинский экспресс».
С 1994 года Откиров работал на телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.