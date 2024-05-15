Ушел из жизни известный режиссер Равшан Откиров

Он снял более 50 документальных фильмов — «Генерал Сабир Рахимов», «Семург — птица счастья», «Дорогами славы боевой», «Самарканд», «Братство народов — братство культур», «Подарю тебе город», «Войди в мой сад», «Репетиция или сцены из жизни ПТУ-31», «Узбекистан. Продолжение подвига», «Ташкент — Алмазар», «Чимган. Времена года», «Берегите надежду», «Здесь наш дом», «Трасса», «Дорогой братств», «Хроника остановленного времени», «Горькая осень Бахшулло», «Пауза. Верность избранному пути», «Узбекистон менинг Ватаним», «Ватан туйгуси. Поэт Абдулла Арипов» и многие другие.