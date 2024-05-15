В Воронеже на строящемся стадионе «Факел» задержали 38 иностранцев

— Во время рейда на территории стройплощадки задержали 38 иностранных граждан, трудившихся подсобными рабочими, для проверки законности их пребывания на территории России. Установили, что 19 иностранцев прибывали на территории нашей страны с различными нарушениями миграционного законодательства. Материалы протоколов переданы в суд, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.