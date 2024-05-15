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В Воронеже на строящемся стадионе «Факел» задержали 38 иностранцев

Полицейские повторно пресекли нарушения миграционного законодательства.

В Воронеже полицейские с росгвардейцами повторно нагрянули с проверкой на строящийся стадион «Факела». И снова обнаружили там нарушения миграционного законодательства.

— Во время рейда на территории стройплощадки задержали 38 иностранных граждан, трудившихся подсобными рабочими, для проверки законности их пребывания на территории России. Установили, что 19 иностранцев прибывали на территории нашей страны с различными нарушениями миграционного законодательства. Материалы протоколов переданы в суд, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что за две недели мая на воинский учет поставили 48 бывших мигрантов, которых ранее задержали на стройплощадках.