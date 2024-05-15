В Кузбассе ОПГ массово вырубала лес

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела против 14 жителей региона, обвиняемых в организации преступного сообщества для незаконной рубки лесных насаждений. Дело, расследование которого проводилось СУ СКР по Кузбассу, направлено в суд. Согласно версии следствия, начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству инициировал создание преступной группы в феврале 2020 года. В группу вошли 18 человек, включая шесть специалистов и инспекторов лесничества, а также девять индивидуальных предпринимателей. С февраля 2020 года по декабрь 2021 года минимум 47 раз незаконно рубили лес, в результате чего было добыто более 12 300 кубических метров древесины. Группа использовала фиктивные документы и договоры купли-продажи, чтобы легализовать дерево для продажи. Ущерб государству оценивается в более чем 79 миллионов рублей. В ходе расследования было проведено более 57 обысков, допрошено свыше 450 свидетелей и изъяты значительные суммы денег и документы. На имущество и денежные средства участников группы наложен арест на сумму свыше 83 миллионов рублей. Кроме того, несколько членов сообщества заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, что уже привело к вынесению обвинительных приговоров в отношении некоторых из них.