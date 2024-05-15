Названы даты последних звонков и выпускных в школах Крыма

В следующую пятницу, 24 мая, в крымских школах планируют провести последние звонки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров региона.
— В 539 общеобразовательных организациях республики пройдут торжественные линейки, — говорится в сообщении.
В Совмине отметили, что эти мероприятия будут посвящены последнему звонку. В правительстве также добавили, что выпускные для людей, закончившие 11 классы школ, запланированы на 28 и 29 июня.
Напомним, последние звонки в севастопольских школах планируют провести 24 и 25 мая. В 2024 году участниками этих мероприятий станут 12 580 детей.