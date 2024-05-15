В Башкирии начался сезон ремонта теплосетей.

Стоит отметить, что за лето 2023 года силами МУП «УИС» и ООО «БашРТС» была проведена большая работа. В рамках ремонтной кампании прошлого года МУП «УИС» построили и реконструировали порядка 8,3 п. км сетей, это без учета внеплановых работ. Установили новые котлы в ряде объектов в Уфе для повышения надежности и качества поставки теплоносителя потребителям. Этим летом «Уфимскими инженерными сетями» планируется построить, реконструировать и отремонтировать более 4 погонных километра тепловых сетей, провести техническое перевооружение в котельных, центральных тепловых пункта.