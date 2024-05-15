В Башкирии начался сезон ремонта теплосетей.

В большинстве муниципалитетов Башкирии отопительный сезон закончился в 20-х числах апреля, в нескольких муниципальных образованиях ресурсоснабжающие организации прекратят подачу теплоносителя в ближайшие дни. По окончании отопительного периода «ресурсники» приступают к ремонтной кампании. Это основная задача в межсезонье — провести эффективные мероприятия по ремонту сетей.
Износ коммунальной инфраструктуры в Башкортостане на сегодняшний день составляет 54%. В Уфе, к примеру, на модернизацию систем теплоснабжения в текущем году в рамках инвестиционных программ МУП «УИС» и ООО «БашРТС» запланированы вложения в размере 1 млрд 047 млн рублей. Это позволит существенно обновить теплосети и снизить аварийность.
Стоит отметить, что за лето 2023 года силами МУП «УИС» и ООО «БашРТС» была проведена большая работа. В рамках ремонтной кампании прошлого года МУП «УИС» построили и реконструировали порядка 8,3 п. км сетей, это без учета внеплановых работ. Установили новые котлы в ряде объектов в Уфе для повышения надежности и качества поставки теплоносителя потребителям. Этим летом «Уфимскими инженерными сетями» планируется построить, реконструировать и отремонтировать более 4 погонных километра тепловых сетей, провести техническое перевооружение в котельных, центральных тепловых пункта.
Для подготовки тепломеханического оборудования и тепловых сетей ООО «БашРТС» к предстоящему отопительному периоду 2024−2025 годов запланировано проведение текущих ремонтов и гидравлические испытания тепловых сетей в полном объеме. Подготовительными мероприятиями в межотопительный период являются: гидравлические испытания, испытания на максимальную температуру и испытания новым методом «температурная волна», текущие и капитальные ремонты.