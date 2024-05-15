В Перми открылся музей связи

В Перми после реновации открылся музей связи «Ростелекома». Теперь он находится на улице Крупской, 2. Обновленная после переезда в новое здание экспозиция дает подробное представление о развитии телеграфной и телефонной связи, становлении радиовещания и телевидения Прикамья. Подлинные экспонаты иллюстрируют подвиг связистов во время Великой Отечественной войны.
Особенностью Пермского музея является то, что в зале представлено много действующего оборудования. Посетители могут сами написать и отправить телеграмму, запустить декадно-шаговую телефонную станцию, попробовать себя в роли телефонистки рубежа XVIII — XIXвеков. В отдельную секцию выделены экземпляры, которые демонстрируют современные средства передачи данных.
— Любой современный музей в наше время — это центр популяризации научно-технической информации для молодого поколения. Важно придерживаться преемственности, сохранять и популяризировать наше историческое наследие. Тем более, что история развития отрасли связи действительно очень интересна и важна для понимания современных технологий и связанных с ними изменений в обществе, — поделился мнением министр информационного развития и связи Пермского края, Петр Шиловских.
— Каждый день мы создаем телеком-историю, — отметил Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком». — Когда-то электромагнитный телеграфный аппарат Морзе был на пике прогресса, сегодня же мы прокладываем по всему Пермскому краю оптические линии связи, которые обеспечивают сверхвысокие скорости передачи данных. Однако всегда интересно посмотреть, как зарождались и развивались телекоммуникации. Теперь это можно сделать в нашем музее.