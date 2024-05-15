В Перми открылся музей связи

— Любой современный музей в наше время — это центр популяризации научно-технической информации для молодого поколения. Важно придерживаться преемственности, сохранять и популяризировать наше историческое наследие. Тем более, что история развития отрасли связи действительно очень интересна и важна для понимания современных технологий и связанных с ними изменений в обществе, — поделился мнением министр информационного развития и связи Пермского края, Петр Шиловских.