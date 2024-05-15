Новые тарифы на проезд в электричках подготовили в Самарской области

В Самарской области изменится стоимость проезда на электричках. Новые тарифы утвердил департамент ценового и тарифного регулирования региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного правительства.
На 2024 год установлены экономически обоснованные тарифы на проезд в пригородном транспорте Самарской ППК: для пассажирских и скорых поездов (кроме «Ласточки», «Волжского экспресса» и ЭП2Д) — 3,57 рублей за один пассажиро-километр, для «Ласточки» — 3,24 рублей за пассажиро-километр, для скоро поезда ЭП2Д — 3,48 рублей за пассажиро-километр. Эти тарифы вступили в силу после официального опубликования приказа.
С 1 июля 2024 года изменятся максимальные тарифы на проезд в электричках. На маршрутах «Самара — Конструкторская», «Самара — Зубчаниновка», «Самара — Ягодная» максимальный тариф составит 27 рублей (кроме «Ласточки», «Волжского экспресса» и ЭП2Д). В пределах 10 километров пути (кроме маршрутов выше) — 18 рублей, а далее — 1,8 рублей за километр.
На «Ласточке» по маршруту «Самара — Липяги» можно будет проехать за 40 рублей, а по маршруту «Самара — Ягодная», «Самара — Зубчаниновка» — за 48 рублей. Первые 10 километров пути за пределами этих маршрутов будут стоить 25 рублей, а дальше — 2,5 рубля за километр. На поезде ЭП2Д из Самары по направлению к Липягам можно будет ездить за 36 рублей, а до Ягодной и Зубчаниновки — за 40 рублей. На этом поезде первые 10 километров дальше перечисленных маршрутов обойдутся в 22 рубля, а дальше — 2,2 рублей за километр.
До этого стоимость проезда в электричках повышали в прошлом году.