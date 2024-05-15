Новые тарифы на проезд в электричках подготовили в Самарской области

На «Ласточке» по маршруту «Самара — Липяги» можно будет проехать за 40 рублей, а по маршруту «Самара — Ягодная», «Самара — Зубчаниновка» — за 48 рублей. Первые 10 километров пути за пределами этих маршрутов будут стоить 25 рублей, а дальше — 2,5 рубля за километр. На поезде ЭП2Д из Самары по направлению к Липягам можно будет ездить за 36 рублей, а до Ягодной и Зубчаниновки — за 40 рублей. На этом поезде первые 10 километров дальше перечисленных маршрутов обойдутся в 22 рубля, а дальше — 2,2 рублей за километр.