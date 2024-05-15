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За время ремонта ЖД вокзала в Междуреченске пропало 1,6 млн рублей

В акты выполненных работ включили несуществующие затраты.

В Междуреченске в ходе капитального ремонта исторического здания железнодорожного вокзала, построенного в 1930 году, пропало более 1,6 млн рублей. Транспортная прокуратура выявила факт хищения средств во время проведения проверки. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, расследование начато после обнаружения, что должностные лица подрядных организаций включили в акты выполненных работ несуществующие затраты. Кроме того, была сфальсифицирована финансовая и исполнительская документация. На основании собранных материалов следователями было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Отметим, ремонт вокзала, который начался в ноябре 2021 года, был завершён к марту 2024 года.