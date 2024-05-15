«С реверсом и тротуарами»: в Калининграде завершили ремонт подъездов к мосту на улице Суворова

На улице Суворова в Калининграде завершили ремонт подъездов к мосту. Рабочие убрали ограждения и открыли проезд. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на подходах к путепроводу подключают реверсивные светофоры.
Ремонт выполнила компания «Инпэкс». Подрядчик привёл в порядок участок от улицы Железнодорожной до моста, а также на другой стороне до переулка Нансена. Кроме того, специалисты расширили перекрёсток с Железнодорожной, нанесли разметку для реверсивного движения и обновили тротуары. Рабочим ещё предстоит настроить светодиодные дорожные знаки. Цена контракта составила 94 миллиона рублей.
Ранее городская администрация обещала завершить ремонт подъездов к мосту на улице Суворова до середины мая. Работы начали 2 июня 2023 года. Движение транспорта закрывали на три месяца.
Мост на Суворова отремонтировали в 2016 году. Рабочие демонтировали рельсы, поменяли основание и уложили асфальт. Ремонт подъездов к путепроводу перенесли из-за нехватки денег.