«С реверсом и тротуарами»: в Калининграде завершили ремонт подъездов к мосту на улице Суворова

Ремонт выполнила компания «Инпэкс». Подрядчик привёл в порядок участок от улицы Железнодорожной до моста, а также на другой стороне до переулка Нансена. Кроме того, специалисты расширили перекрёсток с Железнодорожной, нанесли разметку для реверсивного движения и обновили тротуары. Рабочим ещё предстоит настроить светодиодные дорожные знаки. Цена контракта составила 94 миллиона рублей.