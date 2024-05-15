Птенцы японских журавлей родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.
Как отмечается, потомство появилось у журавлей Футо и Иваки. Пернатые малыши уже начали знакомиться с окружающим миром, а мама с папой им помогают в этом.
Ранее стало известно, что сотрудники зоопарка выходили трех малышей патагонской мары. У трех самок появилось потомство, однако выкармливать малышей они отказались. Тогда сотрудники зоопарка поместились новорожденных в детский манеж, а после начали выкармливать.