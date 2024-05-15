Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Птенцы японских журавлей родились в нижегородском зоопарке

Пернатые малыши появились в зоопарке «Лимпопо».

Источник: пресс-служба зоопарка

Птенцы японских журавлей родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Как отмечается, потомство появилось у журавлей Футо и Иваки. Пернатые малыши уже начали знакомиться с окружающим миром, а мама с папой им помогают в этом.

Ранее стало известно, что сотрудники зоопарка выходили трех малышей патагонской мары. У трех самок появилось потомство, однако выкармливать малышей они отказались. Тогда сотрудники зоопарка поместились новорожденных в детский манеж, а после начали выкармливать.

флора и фауна