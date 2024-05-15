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Молдавские лицеисты будут сдавать не все экзамены: Кто и почему получит 10 «автоматом»

Около 2600 учащихся могут «автоматом» сдать экзамен по иностранному языку на степень бакалавра.

Источник: Комсомольская правда

Около 2600 учащихся могут «автоматом» сдать экзамен по иностранному языку на степень бакалавра.

Об этом сообщила директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Лилия Иванов.

По ее словам, количество учащихся, которые могут воспользоваться этой возможностью, является самым высоким за последние 10 лет, передает aifmd.

Если в первый год было чуть больше 200 учащихся, то в прошлом году их было чуть больше 2000. В этом году коллеги сказали мне, что уже есть около 2600 заявок, — заявила Лилия Иванов.

Кроме того, она отметила, что с этого года выпускники лицеев, показавшие высокие результаты в области информатики, также могут быть освобождены от экзамена по предмету на степень бакалавра и получать автоматически оценку «10». До сегодняшнего дня было подано 60 заявок.

образование