Отопление начнут отключать в Москве с 17 мая

Решение возобновить подачу тепла в жилые дома и соцобъекты принял Сергей Собянин. С его слов, синоптики прогнозировали в городе прохладную погоду, поэтому было решено вернуть тепло. Он уточнял, что отопление будет подаваться до тех пор, пока не установятся дневные и ночные температуры, позволяющие завершить отопительный сезон.