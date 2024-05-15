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Отопление начнут отключать в Москве с 17 мая

Отопление начнут отключать в Москве с 17 мая. МОЭК получила соответствующее распоряжение от столичного правительства. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

Источник: AP 2023

В компании уведомили, что отключение горячей воды у горожан начнется 20 мая. Продолжительность профилактических работ не превышает 10 дней.

Решение возобновить подачу тепла в жилые дома и соцобъекты принял Сергей Собянин. С его слов, синоптики прогнозировали в городе прохладную погоду, поэтому было решено вернуть тепло. Он уточнял, что отопление будет подаваться до тех пор, пока не установятся дневные и ночные температуры, позволяющие завершить отопительный сезон.

Более того, в столице плановые отключения горячей воды перенесли с 14 на 20 мая. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, это связано с низкими температурами в городе.

ЖКХ