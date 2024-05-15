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Маршруты четырех автобусов на день изменят в Екатеринбурге

Маршруты четырех автобусов изменятся 19 мая из-за проведения в Екатеринбурге полумарафона «Забег РФ». Как сообщили в мэрии, речь идет о маршрутах, пролегающих через Новокольцовский микрорайон.

Автобусы № 65 (железнодорожный вокзал — станция Кольцово) и № 66 (метро «Ботаническая» — станция Кольцово) будут следовать без заезда в Новокольцовский. Автобусы № 56 (Семь ключей — Новокольцовский) проследуют только до остановки «Птицефабрика».

Заметнее всего изменится схема движения автобусов № 44 (метро «Ботаническая» — Компрессорный). Они не будут заезжать в Новокольцовский микрорайон, а из пути следования исчезнут остановки с «13-го километра» по «Октябрьскую». Взамен водятся остановки «Сад Авиатор-5», «Сады» и «Сад “Рябинушка”».

Изменения будут действовать лишь на время проведения полумарафона, заверили в мэрии. Помимо новых маршрутов автобусов, из-за забега перекроют несколько дорог. Это улицы в районе Экспо-бульвара и Кольцовского тракта. Они будут недоступны 19 мая с 08:00 до 14:00.