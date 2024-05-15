Маршруты четырех автобусов на день изменят в Екатеринбурге

Изменения будут действовать лишь на время проведения полумарафона, заверили в мэрии. Помимо новых маршрутов автобусов, из-за забега перекроют несколько дорог. Это улицы в районе Экспо-бульвара и Кольцовского тракта. Они будут недоступны 19 мая с 08:00 до 14:00.