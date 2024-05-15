До конца рабочей недели в Самаре ожидаются заморозки

Май нынешнего года по-прежнему не балует самарцев теплом. 14 мая в Самарской области зарегистрировали экстремально низкие температуры сразу на трех метеостанциях. Так, в районе поселка Авангард температура опустилась до −5 градусов. И снова синоптики предупреждают нас о заморозках.