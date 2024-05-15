Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца рабочей недели в Самаре ожидаются заморозки

Синоптики снова обещают самарцам ночные заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Май нынешнего года по-прежнему не балует самарцев теплом. 14 мая в Самарской области зарегистрировали экстремально низкие температуры сразу на трех метеостанциях. Так, в районе поселка Авангард температура опустилась до −5 градусов. И снова синоптики предупреждают нас о заморозках.

— Объявлен оранжевый уровень опасности, — предупреждает Приволжское УГМС.

Заморозки в воздухе и на почве ожидаются 16 и 17 мая. Местами температура может опуститься до 0…-3 градусов.

Но есть и хорошие новости: тепло к нам все-таки идет. К 17 мая в Самаре может потеплеть до +19 градусов.