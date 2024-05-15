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В Новороссийске появятся научные детские площадки

Более 22 млн рублей выделили на обустройство современных детских площадок в Новороссийске.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске появятся научные детские площадки. На их обустройство выделили более 22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

«В Десятилетие науки и технологий в регионах России появляются научные детские площадки. Их особенность — информирование подрастающего поколения о достижениях отечественной науки и работе ученых: от физики и химии до экологии и астрономии», — отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Так, научную площадку разместят на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Героев-Десантников. Новые места для детей со стилизованными игровыми элементами подготовят в сквере по улице Куникова, в районе дома № 196 по улице Видова, в районе дома № 88 по улице Краснодарской и в станице Раевской по улице Совхозной.