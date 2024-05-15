В центре Волгограда два парка сольются в один

Андрей Еркин подчеркнул, что все уже имеющиеся в парке объекты будут сохранены, в случае необходимости их восстановят. Появятся в парке и новые зоны, которые можно будет посетить всей семьей, в том числе, на бесплатной основе. А в здании «Чайной» планируют открыть комплекс объектов с виртуальной реальностью.