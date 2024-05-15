В центре Волгограда два парка сольются в один

Директор ООО «Парк» Андрей Еркин выступил перед депутатами Волгоградской городской думы с предложением, которое они не могли не поддержать. На сегодняшний день слияние парка «Дружба: Волгоград-Баку» и ЦПКиО — вопрос решенный.
Центральный парк культуры и отдыха развивается в рамках инвестпроекта, который реализуется в рамках муниципально-частного партнерства. Аналогичный нормативный документ принят 15 мая на заседании гордумы в отношении парка «Дружба: Волгоград-Баку», который был создан в декабре 2013 года на западе ЦПКиО.
В настоящее время парк «Дружба» требует серьезных вложений — здесь, в частности, находятся недостроенные здания кафе «Чайная» и экомодульный туалет, адаптированный для маломобильных групп населения. Чтобы ввести их в эксплуатацию, требуются значительные средства.
Андрей Еркин подчеркнул, что все уже имеющиеся в парке объекты будут сохранены, в случае необходимости их восстановят. Появятся в парке и новые зоны, которые можно будет посетить всей семьей, в том числе, на бесплатной основе. А в здании «Чайной» планируют открыть комплекс объектов с виртуальной реальностью.
По информации департамента экономразвития и инвестиций администрации Волгограда, все созданное имущество передадут в муниципальную собственность. Ранее стало известно, что Волгоград и Волжский попали в антирейтинг по качеству жизни.