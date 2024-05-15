Активистку из Краснодара Захарову оправдали по делу о публикации фейков

Об этом сообщила пресс-служба Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека.
Судья Александр Скачков вынес оправдательный приговор, согласившись с доводами адвокатов Михаила Трусова и Олега Сычева об отсутствии состава преступления.
Татьяна Захарова, супруга пограничника и мать двоих детей, активно занималась общественной деятельностью в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Она возглавляла Общественный совет микрорайона и входила в состав градостроительного совета при губернаторе края. Захарова боролась за сохранение зеленых зон и строительство социальных объектов.
Уголовное дело против Захаровой было возбуждено в начале пандемии COVID-19. Ее обвинили в распространении ложной информации об изменении порядка выдачи пропусков. В суде госпожа Захарова была признана виновной и оштрафована на 300 тыс. руб.
В ходе процесса Татьяна Захарова столкнулась с рядом сложностей, включая изъятие паспорта и лишение гражданства. В это же время у ее старшей дочери обнаружили онкологическое заболевание. Девочка скончалась в апреле этого года.