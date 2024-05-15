Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В этом году в Уфе будет работать 10 официальных пляжей

В этом году в Уфе будет работать 10 официальных пляжей.

Источник: Башинформ

1 июня стартует купальный сезон. Начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин сообщил, что в столице будут функционировать 10 официальных пляжей.

Пять пляжей («Песчаный», «Райский берег», «Берег солнца», «Кашкадан», «Сипайловское Сочи») уже подали заявления в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии и пригодности поверхностных вод для купания. Остальные пять («Красивая поляна», «Солнечный», «Водник», «Ак Яр Затон», «Ак Яр Нижегородка») на стадии подготовки документов.

туризм и отдых