В этом году в Уфе будет работать 10 официальных пляжей.

1 июня стартует купальный сезон. Начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин сообщил, что в столице будут функционировать 10 официальных пляжей.



Пять пляжей («Песчаный», «Райский берег», «Берег солнца», «Кашкадан», «Сипайловское Сочи») уже подали заявления в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии и пригодности поверхностных вод для купания. Остальные пять («Красивая поляна», «Солнечный», «Водник», «Ак Яр Затон», «Ак Яр Нижегородка») на стадии подготовки документов.