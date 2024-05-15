Мэр Вадим Кстенин рассказал о программе профориентации в детских садах Воронежа

В Воронеже запустили проект по ранней профориентации для обучающихся. Практику начали применять педагоги детского сада № 190. Об этом рассказал глава города Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 15 мая.
Сегодня в областном центре внедряются разные программы профессиональной ориентации в образовательных учреждениях. Впереди — пора экзаменов у школьников и студентов. Сложнее всего выпускникам. Они усиленно готовятся к ЕГЭ и выбирают будущую профессию. Но, как правило, о последнем часто задумываются лишь в старших классах.
— Мы стараемся нашим ребятам помочь в этом выборе и рассказываем о различных специальностях во время учебы. В школах города проводится системная работа, направленная на профориентацию обучающихся, начиная с начальных классов, а в некоторых случаях — с самых малых лет.
Сегодня в Воронеже есть разные возможности попробовать себя в профессии на уровне основного и среднего общего образования. Например, приняв участие в проекте «Билет в будущее», конкурсе «Большая перемена», проектах «Россия — мои горизонты», «Профессионалитет», «Акселератор персональных профессиональных маршрутов».
Воронежские педагоги пошли дальше. Практику начальной профориентации применяют в детском саду № 190. Дошкольное учреждение, которое посещает 540 человек, уникально по своей специфике. Воспитанникам помогают осознать свои склонности к будущей работе и раскрыть способности в формате игры. Детский сад стал своеобразным городом, где есть свой научно-исследовательский центр, медицинское учреждение, библиотека, спортивный комплекс, концертный зал, кинотеатр, центр релаксации и даже дворец детского творчества. А воспитанники — его жители. Они учатся безопасному поведению на дорогах, общим правилам безопасной жизнедеятельности, знакомятся с разными специальностями и узнают об особенностях профессий.
— Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, представляя новый нацпроект «Кадры», отмечал важность того, чтобы представители подрастающего поколения становились профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21-го века. Поэтому практику профориентации, которая уже распространена во многих школах и даже детсадах, будем расширять, — подытожил Вадим Кстенин.