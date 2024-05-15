Мэр Вадим Кстенин рассказал о программе профориентации в детских садах Воронежа

Воронежские педагоги пошли дальше. Практику начальной профориентации применяют в детском саду № 190. Дошкольное учреждение, которое посещает 540 человек, уникально по своей специфике. Воспитанникам помогают осознать свои склонности к будущей работе и раскрыть способности в формате игры. Детский сад стал своеобразным городом, где есть свой научно-исследовательский центр, медицинское учреждение, библиотека, спортивный комплекс, концертный зал, кинотеатр, центр релаксации и даже дворец детского творчества. А воспитанники — его жители. Они учатся безопасному поведению на дорогах, общим правилам безопасной жизнедеятельности, знакомятся с разными специальностями и узнают об особенностях профессий.