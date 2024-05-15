В Раздольненском районе Крыма построят новую мечеть

Главный имам Раздольненского района Эдем Зейтуллаев традиционно начал с прочтения дуа. По словам председателя общины, работа в этом направлении началась в 2017 году и впереди предстоит еще много всего, чтобы довести задуманное до конца, — отмечают в пресс-службе ДУМК.
Местная религиозная община мусульман «Садыр» выражает благодарность за оказание помощи и поддержки Главе Республики Крым Сергею Аксенову, Муфтию мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаеву, Председателю Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдеру Типпа, главе администрации Раздольненского района, главе сельского поселения и всем причастным за содействие.