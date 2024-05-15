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Из Намангана в Чодак на днях запустят пассажирский поезд

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 16 мая этого года из Намангана в Чодак в Папском районе начнет ходить пассажирский поезд. Об этом сообщили в Uzrailpass, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что поезд будет курсировать согласно следующему расписанию:

Маршрут № 6351 Наманган Чодак.

Отбытие в 8:10 — прибытие в 11:16.

Маршрут № 6352 Чодак- Наманган.

Отбытие в 19:20 — прибытие в 22:31.