Власти Самары согласовали новый облик здания ДК «Современник»

Власти Самары согласовали облик здания на улице Советской Армии, 219. Когда-то здесь располагался ДК «Современник». А теперь, судя по документам, опубликованным на сайте администрации Самары, здесь будет работать предприятие общественного питания.
Площадь здания бывшего ДК составляет более 5,5 тысяч квадратных метров, в нем три этажа. В мэрии пришли к выводу, что новый облик соответствует Правилам землепользования и застройки Самары.
Заявление на согласование нового облика здания на улице Советской Армии, 219 был некий Павел Иванов. Как будет выглядеть заведение, в администрации не сообщили.