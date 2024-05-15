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Власти Самары согласовали новый облик здания ДК «Современник»

В здании на улице Советской Армии в Самаре разместят предприятие общепита.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары согласовали облик здания на улице Советской Армии, 219. Когда-то здесь располагался ДК «Современник». А теперь, судя по документам, опубликованным на сайте администрации Самары, здесь будет работать предприятие общественного питания.

Площадь здания бывшего ДК составляет более 5,5 тысяч квадратных метров, в нем три этажа. В мэрии пришли к выводу, что новый облик соответствует Правилам землепользования и застройки Самары.

Заявление на согласование нового облика здания на улице Советской Армии, 219 был некий Павел Иванов. Как будет выглядеть заведение, в администрации не сообщили.