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У станций петербургского метро ограничат скорость самокатов в час пик

В Петербурге ограничат скорость кикшеринговых электросамокатов вблизи 12 станций метро в часы пик. Нововведение начнет действовать с 22 мая в рамках пилотного проекта, рассказал в рамках заседания парламентской комиссии по транспорту заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Власти приняли решение ограничить скорость двухколесного транспорта с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера. Передвигаться с ограничениями нужно будет возле 12 станций. Речь идет о «Чернышевской», «Технологическом институте», «Площади Ленина», «Проспекте Ветеранов», «Беговой», «Ломоносовской», «Комендантском проспекте», «Проспекте Просвещения», «Нарвской», «Парнасе» и «Улице Дыбенко».

Также самокатчикам запретят с 20 мая парковаться в следующих зонах: канал Грибоедова и Фонтанки, набережная Мойки, набережные под Литейным мостом, на верхнем ярусе у Литейного моста, под Кантемировским мостом и мостом Александра Невского, верхнем и нижнем ярусах на стрелке Васильевского острова и на пандусе Большеохтинского моста.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что кикшеринговые компании стали активнее следить за соблюдением водителями правил ПДД.