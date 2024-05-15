У станций петербургского метро ограничат скорость самокатов в час пик

Также самокатчикам запретят с 20 мая парковаться в следующих зонах: канал Грибоедова и Фонтанки, набережная Мойки, набережные под Литейным мостом, на верхнем ярусе у Литейного моста, под Кантемировским мостом и мостом Александра Невского, верхнем и нижнем ярусах на стрелке Васильевского острова и на пандусе Большеохтинского моста.