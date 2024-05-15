В Ростове врачи перепутали тройню с аппендицитом

Во время приема врачи спутали аппендицит с многоплодной беременностью. О необычном случае рассказали в перинатальном центре Ростовской области.
21-летняя дончанка Полина пришла на прием к врачу с жалобами на живот. Медики диагностировали у женщины аппендицит. Но после УЗИ выяснилось, что ростовчанка находится на 15-й неделе беременности.
— Сначала мне сказали, что у меня девочка. Но после повторного приема оказалось, что я жду двойню. Причем мальчиков-близнецов. А в перинатальном центре выяснилось, что мальчиков не двое, а трое, — вспоминает Полина.
По словам ростовчанки, двойни в ее роду не редкость. Сама молодая мама является двойняшкой. Ее мать дважды рожала двойню. А тройня была у прабабушки.