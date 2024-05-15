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В Ростове врачи перепутали тройню с аппендицитом

У ростовчанки медики перепутали аппендицит с многоплодной беременностью.

Во время приема врачи спутали аппендицит с многоплодной беременностью. О необычном случае рассказали в перинатальном центре Ростовской области.

21-летняя дончанка Полина пришла на прием к врачу с жалобами на живот. Медики диагностировали у женщины аппендицит. Но после УЗИ выяснилось, что ростовчанка находится на 15-й неделе беременности.

— Сначала мне сказали, что у меня девочка. Но после повторного приема оказалось, что я жду двойню. Причем мальчиков-близнецов. А в перинатальном центре выяснилось, что мальчиков не двое, а трое, — вспоминает Полина.

По словам ростовчанки, двойни в ее роду не редкость. Сама молодая мама является двойняшкой. Ее мать дважды рожала двойню. А тройня была у прабабушки.

здоровье