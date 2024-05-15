Южноуральцам рассказали, почему хлеб из морозилки полезнее свежего

Дело в том, что при выпечке крахмал в муке увеличивается в объёме и желатинизируется, а глюкоза из таких углеводов усваивается очень быстро. Употребление такой продукции может привести к повышению уровня инсулина в крови и набору веса. При охлаждении крахмалы сжимаются и труднее усваиваются.