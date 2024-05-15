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Южноуральцам рассказали, почему хлеб из морозилки полезнее свежего

Наверное, мы сейчас удивим многих южноуральцев, но на самом деле замороженный хлеб намного полезнее свежеиспечённого. В чём же кроется секрет булок из морозилки, рассказали эксперты Роскачества.

Источник: Pchela.News

Дело в том, что при выпечке крахмал в муке увеличивается в объёме и желатинизируется, а глюкоза из таких углеводов усваивается очень быстро. Употребление такой продукции может привести к повышению уровня инсулина в крови и набору веса. При охлаждении крахмалы сжимаются и труднее усваиваются.

— В морозилке крахмал сжимается сильнее, чем в холодильнике, поэтому замороженный хлеб полезнее, — пояснили специалисты. — Правда, спустя два часа после разморозки продукт теряет эти свойства.

Заморозка не снижает пищевую ценность большинства продуктов. При этом с некоторыми из них творит настоящие чудеса. Это касается и полезных свойств, и вкуса. Что ещё стоит хранить в морозильнике, мы рассказывали ранее.

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