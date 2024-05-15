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Воду отключат в нескольких районах Алматы

Плановые работы на сетях водоснабжения проведут в Алматы. Холодную воду в связи с этим отключат в нескольких районах города, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

16 мая с 8:00 до 20:00 приостановят подачу воды в Ауэзовском районе в контуре улиц Саина — Райымбека — Отеген батыра -Толе би.

С 8:00 до 18:00 будет ограничена подача холодной воды в Турксибском районе в квадрате улиц Майлина — Мирная — Бухтарминская — Аккербез.

17 мая с 8:00 до 20:00 холодное водоснабжение временно будет отсутствовать в Бостандыкском районе в контуре улиц Жарокова — Абая — реки Үлкен Алматы — улицы Сатпаева. И в Алмалинском районе в контуре проспект Гагарина — проспект Абая — Кабанбай батыра — улица Кулымбетова — улица Брусиловского.

На объекты образования будет осуществлён подвоз воды автоцистернами.

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