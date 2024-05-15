Воду отключат в нескольких районах Алматы

16 мая с 8:00 до 20:00 приостановят подачу воды в Ауэзовском районе в контуре улиц Саина — Райымбека — Отеген батыра -Толе би.
С 8:00 до 18:00 будет ограничена подача холодной воды в Турксибском районе в квадрате улиц Майлина — Мирная — Бухтарминская — Аккербез.
17 мая с 8:00 до 20:00 холодное водоснабжение временно будет отсутствовать в Бостандыкском районе в контуре улиц Жарокова — Абая — реки Үлкен Алматы — улицы Сатпаева. И в Алмалинском районе в контуре проспект Гагарина — проспект Абая — Кабанбай батыра — улица Кулымбетова — улица Брусиловского.
На объекты образования будет осуществлён подвоз воды автоцистернами.