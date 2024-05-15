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В Башкирии БашРТС начинает отключения с 20 мая

По информации ресурсоснабжающей компании «БашРТС», отключения горячего водоснабжения начнутся с 20 мая.

График отключения был отодвинут по просьбе глав муниципалитетов.

Гидравлические испытаний стартуют с 20 мая в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Благовещенске, Ишимбае, с 27 мая — в Агидели, Сибае, пос. Энергетик.

«В короткий межотопительный период необходимо провести не только испытания тепловых сетей, в том числе внутридомовых, ремонты трубопроводов и котельного оборудования, но также завершить благоустройство на всех участках», — отметили в компании.

Полный график отключений ГВС по городам здесь.

Аналогично на неделю позже — с 20 мая, начинает отключения МУП «Уфимские инженерные сети».

ЖКХ