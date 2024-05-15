Отопительный сезон заканчивается в Ленобласти

До конца текущей недели коммунальщики перестанут топить батареи в домах Ленинградской области. В каждом районе региона решение об отключении примут самостоятельно.
— Прогноз погоды в Ленинградской области позволяет завершить отопительный сезон, больше в мае серьезных похолоданий не ожидается. Перетапливать не нужно, — приводит пресс-служба правительства Ленобласти слова главы комитета по ТЭК Сергея Морозова.
Уже отключены батареи в Выборгском районе, 20 мая перестанут топить в Подпорожском районе. Сразу по окончании сезона коммунальщики начнут готовить теплосети к следующему. Они проведут профилактику и ремонт труб и котельных на 50 объектах. На это выделено 600 миллионов рублей.
Отопительный сезон также закончился и в Петербурге. Здесь топить батареи на постоянной основе перестали с 15 мая и перешли на периодическое протапливание на случай похолодания.