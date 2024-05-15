Отопительный сезон заканчивается в Ленобласти

Уже отключены батареи в Выборгском районе, 20 мая перестанут топить в Подпорожском районе. Сразу по окончании сезона коммунальщики начнут готовить теплосети к следующему. Они проведут профилактику и ремонт труб и котельных на 50 объектах. На это выделено 600 миллионов рублей.