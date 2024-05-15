Дятлова рассказала, когда в Калининграде завершат благоустройство Макс-Ашманн-парка

Мэр подчеркнула, что Макс-Ашманн-парк — «это отдельная боль сегодня в Калининграде», по нему всегда задают много вопросов. «Я могу заверить жителей Калининграда, что в августе текущего года мы закончим работы по первому этапу, который был начат на данном объекте», — подчеркнула Дятлова.