Дятлова рассказала, когда в Калининграде завершат благоустройство Макс-Ашманн-парка

Благоустройство Макс-Ашманн-парка в Калининграде завершат в августе 2024 года. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время отчёта перед депутатами в среду, 15 мая.
Мэр подчеркнула, что Макс-Ашманн-парк — «это отдельная боль сегодня в Калининграде», по нему всегда задают много вопросов. «Я могу заверить жителей Калининграда, что в августе текущего года мы закончим работы по первому этапу, который был начат на данном объекте», — подчеркнула Дятлова.
Ранее в Калининграде возобновили благоустройство парка Макса Ашманна. На территорию завезли несколько экскаваторов и тракторов. Работы выполняет строительная компания «Стандарт». Контракт с организацией заключили в сентябре 2023 года. За работы подрядчику заплатят 61 миллион рублей.
Макс-Ашманн-парк победил в голосовании по выбору места для благоустройства, которое проводила администрация Калининграда. Площадь зелёной зоны между улицами Горького, Герцена и Богатырской составляет 68 гектаров. Проект включает прогулочную зону от улицы Малой Лесной до Парковой аллеи, укладку покрытия в районе пруда, замощение брусчаткой и установку освещения. Также необходимо проложить сети освещения и видеонаблюдения, сделать дренаж и другие работы.
В 2023 году в парке Макса Ашманна уже начинали работы. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Александр Скрендо. Однако он не справился с благоустройством, и в итоге контракт расторгли.