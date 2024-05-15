В Ростове-на-Дону на 91-м году жизни скончался заслуженный артист России

Известный актер окончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал» в 1962 году и посвятил более 45 лет своей жизни театрально-музыкальному искусству, выступая в театрах Ташкента, Омска, Челябинска, Краснодара и Новосибирска.
Вячеслав Гостищев был одним из наиболее известных актеров Ростовской оперетты, исполнив более 100 ролей в опереттах отечественных и зарубежных композиторов.
Сотрудники Ростовского музыкального театра отмечали уникальную способность актера к сценическому перевоплощению, его глубокое постижение образа, богатство голоса, а также эксцентрический и комедийный талант.
Несмотря на возраст, Вячеслав Григорьевич продолжал активно играть в спектаклях, исполняя роли деда Захара в «Бабьем бунте» и Богдановича в «Веселой вдове».