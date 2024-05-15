На Краснодар обрушился сильный град

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия, на которых видно, как белые льдинки покрывают палисадники и другие объекты во дворах местных жителей. Сильный град, сопровождавшийся ливнем, еще более усугубил уже непростую ситуацию с подтоплениями в городе.

Это уже не первый случай аномальных погодных явлений в регионе в последнее время.