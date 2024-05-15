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На Краснодар обрушился сильный град

Непогода накрыла краевую столицу днем 15 мая.

Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 94% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Новая Кубань

В Краснодаре 15 мая после продолжительного ливня начался сильный град. Интенсивность осадков была настолько высока, что образовались настоящие сугробы из льдинок.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия, на которых видно, как белые льдинки покрывают палисадники и другие объекты во дворах местных жителей. Сильный град, сопровождавшийся ливнем, еще более усугубил уже непростую ситуацию с подтоплениями в городе.
Это уже не первый случай аномальных погодных явлений в регионе в последнее время.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о мощном граде, который обрушился на Анапу 15 мая, приведя к ущербу урожаю, о чем жители курортного города выражали свою обеспокоенность в социальных сетях.