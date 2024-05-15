Режим ЧС техногенного характера объявили в Экибастузе

«С июля 2023 года зафиксировано четыре факта обрушения грунта верхней части трубопровода с движением грунта и увеличением площади места обрушения. В связи со сложившейся ситуацией на магистральном канализационном коллекторе в Экибастузе объявлен режим чрезвычайной ситуаций техногенного характера местного масштаба. Это дает возможность выделения средств и начала ремонтных работ».