В ГИБДД Петербурга рассказали, как фиксировать ДТП с электросамокатом

«Рассуждать можно много, но когда вопрос касается пострадавших, отвечать нам. За травматизм и безопасность дорог отвечает ГИБДД. Поэтому у нас самый главный показатель в дорожной полиции один — это травматизм. И мы свои действия должны направить первоначально на решение этой задачи», — добавил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.