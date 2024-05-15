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Уголовную ответственность ввели в Таджикистане за колдовство и гадание

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Новую статью, касающуюся наказаний за занятия колдовством и гаданием, ввели в Уголовный кодекс Таджикистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента страны, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.by

«Таджикистан добавил в Уголовный кодекс новую статью, касающуюся наказаний за занятия колдовством и гаданием».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что уголовная ответственность будет наступать, если такие действия совершены в течение года со дня административного взыскания.

Статья «Занятие колдовством и гаданием» Кодекса об административных правонарушениях тоже была пересмотрена: в качестве альтернативного наказания установлено административное лишение свободы — содержание нарушителя в изоляции от общества.

До этого штраф составлял от 40 до 50 показателей для расчетов, это около 500 долларов США.

МВД Таджикистана в апреле текущего года проинформировало, что гадалок, колдунов и знахарей в стране будут привлекать к обязательным общественным работам на срок до полугода.

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