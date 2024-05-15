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Под конец недели в Крыму вновь потеплеет до +25 градусов

С понедельника синоптики обещают +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 94% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

До окончания холодной погоды потерпеть осталось недолго. Как сообщили в пресс-службе Крымского гидрометцентра, потепление придет на полуостров под конец недели.

Так, уже в субботу, 18 мая, дневная температура на полуострове составит 23 градуса со знаком плюс, в воскресенье — поднимется до +25. А на следующей неделе столбики воздух прогреется до 28 градусов.

— 15 мая в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — сообщается на сайте гидрометцентра.

Несмотря на долгожданное потепление, об устойчивой теплой погоде говорить пока рано. В конце мая синоптики снова прогнозируют понижение температуры до +20 градусов, но заморозков и сильных ливней уже не будет.

Заметим, сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение. В МЧС по региону также предупредили о заморозках до минус 2 градусов в степных и предгорных районах.