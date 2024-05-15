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В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 июля в Севастополе пассажиры-льготники смогут в качестве социальной карты использовать именные банковские карты».

сообщил Развожаев

Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.

Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы «МИР».

«После того, как управление соцзащиты подтвердит льготу, оператор системы автоматически сделает ее средством учета проезда, — пояснил Развожаев. — Срок оформления при этом сократится до 14 рабочих дней».

Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.