В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников

«С 1 июля в Севастополе пассажиры-льготники смогут в качестве социальной карты использовать именные банковские карты».
Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.
Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы «МИР».
«После того, как управление соцзащиты подтвердит льготу, оператор системы автоматически сделает ее средством учета проезда, — пояснил Развожаев. — Срок оформления при этом сократится до 14 рабочих дней».
Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.