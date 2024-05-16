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Красноярка Надя Сысоева участвует в новом сезоне шоу «Выжить в Дубае»

Для неё это первый опыт участия в реалити-шоу.

Источник: ТНТ

Красноярская актриса Надя Сысоева примет участие в реалити-шоу ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

На ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. Участники звёздной и народной команд будут проходить сложные испытания за приз в 10 млн рублей.

Одной из участниц станет Надя Сысоева, участница Comedy Woman. Она ранее не участвовала в реалити-шоу. Это её первый опыт.

«В проекте “Выжить в Дубае. Возвращение” меня зацепил симбиоз физической и интеллектуальной силы, возможность проявить себя в разных испытаниях как командный игрок и наконец-то повод сказать друзьям: “Говорила же, что эта любовь к настольным играм мне когда-нибудь пригодится!” Это шоу меняет отношение к жизни и окружающим тебя людям. Конечно, я была не готова к своей силе, и сама удивлялась, на что я способна. Это точно будет очень интересный сезон!», — призналась Надя Сысоева.

По правилам проекта команды проходят испытания, определяющие, кто из них отправиться в пустыню, а кто в роскошный дубайский отель. Каждую неделю один участник покидает проект. В финале останутся двое, один из которых получит приз. Для участников подготовлены задания на физическую силу, логику, смекалку и даже удачу.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут снимать сериал «Ронин. Таёжный почтальон».

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