Красноярка Надя Сысоева участвует в новом сезоне шоу «Выжить в Дубае»

«В проекте “Выжить в Дубае. Возвращение” меня зацепил симбиоз физической и интеллектуальной силы, возможность проявить себя в разных испытаниях как командный игрок и наконец-то повод сказать друзьям: “Говорила же, что эта любовь к настольным играм мне когда-нибудь пригодится!” Это шоу меняет отношение к жизни и окружающим тебя людям. Конечно, я была не готова к своей силе, и сама удивлялась, на что я способна. Это точно будет очень интересный сезон!», — призналась Надя Сысоева.