Жители Казани смогут выращивать урожаи в парках города

Огороды для горожан откроются в парке «Салават Купере» 18 мая и Горкинско-Ометьевском лесу — 19 мая. В последнем общественный огород организуется седьмой год подряд.
Желающим стать участниками проекта необходимо заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются до 12:00 17 мая.
Прошедшим отбор участникам предстоит ухаживать за своими огородами каждую неделю. На открытии они выберут грядки, познакомятся с другими участниками проекта и решат, что будут выращивать в дальнейшем. Посадить можно будет как свою рассаду, так и семена, предоставленные организаторами, сообщили в городской Дирекции парков и скверов.