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Жители Казани смогут выращивать урожаи в парках города

В парках Казани начнут свою работу общественные огороды. В рамках проекта горожане смогут вырастить урожай в двух парках города. Столичные жители смогут сажать цветы, овощи и ягоды, а в конце сезона собрать урожай.

Огороды для горожан откроются в парке «Салават Купере» 18 мая и Горкинско-Ометьевском лесу — 19 мая. В последнем общественный огород организуется седьмой год подряд.

Желающим стать участниками проекта необходимо заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются до 12:00 17 мая.

Прошедшим отбор участникам предстоит ухаживать за своими огородами каждую неделю. На открытии они выберут грядки, познакомятся с другими участниками проекта и решат, что будут выращивать в дальнейшем. Посадить можно будет как свою рассаду, так и семена, предоставленные организаторами, сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

сельское хозяйство