Жители Казани смогут выращивать урожаи в парках города

Прошедшим отбор участникам предстоит ухаживать за своими огородами каждую неделю. На открытии они выберут грядки, познакомятся с другими участниками проекта и решат, что будут выращивать в дальнейшем. Посадить можно будет как свою рассаду, так и семена, предоставленные организаторами, сообщили в городской Дирекции парков и скверов.