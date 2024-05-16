Подросток-зацепер из Перми планировал проехать между вагонами поезда 11 станций

Возраст школьника не позволил привлечь его к административной ответственности. Полиция рассматривает вопрос о постановке подростка на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства. Мать пермского зацепера ничего плохого о сыне сказать не смогла, ранее у него желания проехать вне салона электропоезда не было. В полиции ей напомнили, что необходимо контролировать досуг ребенка и не допускать ситуации, ведущие к правонарушениям и преступлениям.