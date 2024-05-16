Подросток-зацепер из Перми планировал проехать между вагонами поезда 11 станций

Трагедией для 15-летнего подростка из Перми могло завершиться его решение экстремальным способом добраться на электричке до Кукуштана. Для реализации своего плана он зацепился за конструктивные выступы между первым и вторым вагонами поезда.
Машинисты электропоезда заметили зацепера на одной из станций. Они убедили его пересесть к ним в кабину, а затем в Кунгуре передали сотрудникам транспортной полиции.
В Пермском линейном отделе МВД на транспорте пояснили детали происшествия. Несовершеннолетний житель Перми 2008 года рождения изначально ехал на электричке до станции Кукуштан к родственникам. На станции Бахаревка решил поменять свою дислокацию и продолжил путь между первым и вторым вагонами состава. Таким образом он планировал проехать еще 11 станций.
Возраст школьника не позволил привлечь его к административной ответственности. Полиция рассматривает вопрос о постановке подростка на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства. Мать пермского зацепера ничего плохого о сыне сказать не смогла, ранее у него желания проехать вне салона электропоезда не было. В полиции ей напомнили, что необходимо контролировать досуг ребенка и не допускать ситуации, ведущие к правонарушениям и преступлениям.
«Проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 2−4 тысячи рублей», — напомнили «Комсомолке» в транспортной полиции УрФО.