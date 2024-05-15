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Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей», — прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения — 2 485 рублей, для пенсионеров — 1 960 рублей, для детей — 2 212 рублей.