Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей», — прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения — 2 485 рублей, для пенсионеров — 1 960 рублей, для детей — 2 212 рублей.