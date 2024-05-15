Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения — 2 485 рублей, для пенсионеров — 1 960 рублей, для детей — 2 212 рублей.