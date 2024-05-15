Ночь музеев в Алматы: что ждет гостей

Также известные музееведы и ученые проведут авторские экскурсии и интерактивные лекции для жителей и гостей мегаполиса.
В эту ночь вход в музеи Алматы будет бесплатным абсолютно для всех. В рамках акции «Ночь музеев» посетители могут проявить свои таланты и продемонстрировать знания в области культуры и истории, погрузиться в уникальное и интерактивное путешествие через эпохи и искусства.
Список музеев Алматы для посещения в рамках акции:
- музей Алматы, улица Кабанбай батыра, 132.
- музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, улица Зенкова, 24а.
- музей Д. А. Кунаева, улица Тулебаева, 117.
- мемориальный музей Н. Тлендиева, улица Кунаева, 96.
- литературно-мемориальный музей С. Муканова, улица Тулебаева, 125.
- литературно-мемориальный музей Г. Мусрепова, улица Тулебаева, 130.
- мультимедийный центр традиционной музыки, микрорайон Нуркент 1, 5/11.
- Дом-музей А. Байтурсынулы, улица Байтурсынулы, 60.
— Каждый музей предложит посетителям свою культурно-познавательную программу с участием гидов-экскурсоводов, потомков легендарных личностей и деятелей культуры.
Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев и направлена на популяризацию культурного наследия и продвижение искусства. Впервые она была проведена в 1997 году в Берлине. Казахстан присоединился к данной акции в 2006 году.