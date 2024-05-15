Ночь музеев в Алматы: что ждет гостей

В эту ночь вход в музеи Алматы будет бесплатным абсолютно для всех. В рамках акции «Ночь музеев» посетители могут проявить свои таланты и продемонстрировать знания в области культуры и истории, погрузиться в уникальное и интерактивное путешествие через эпохи и искусства.