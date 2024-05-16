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Глава Красновишерского округа показал заваленную майским снегом дорогу

Огромные сугробы сфотографировали на автомобильной дороге Вая-Вёлс.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Соцсети

Глава Красновишерского округа Евгений Верещагин в своих сетях показал фото заваленной майским снегом автомобильной дороги Вая-Вёлс. В комментарии он написал, что май в этом году выдался не только холодным, но и очень снежным.

«Вот такой снежный покров в 24 см установился в последние дни на дороге Вая-Вёлс. Несмотря на то, что с мая в округе начинается период летнего содержания дорог, пришлось сегодня отправлять на северное направление снегоуборочную технику», — пишет глава округа.

На автомобильную дорогу для отогрева водопропускных труб окружные власти также отправили паропередвижную установку.

По информации портала «Метеоролог и я», ночью 14 мая температура воздуха на метеостанции в Вае составила −3,9 градусов.

В региональном МЧС предупреждают о ночных заморозках в воздухе и на поверхности в Пермском крае. По данным синоптиков, ночью и утром 16 мая температура воздуха на территории Прикамья может опуститься до −5 градусов.