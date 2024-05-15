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Теплая погода без осадков ожидается в Беларуси в четверг

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Теплая погода без существенных осадков установится в Беларуси в предстоящий четверг, 16 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 83% 750 мм рт. ст. +18°
Источник: Sputnik.by

Согласно прогнозам синоптиков, на формирование погоды будет оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. По всей стране ожидается переменная облачность.

В ночное время ветер будет неустойчивым, но днем ситуация стабилизируется — ветер будет умеренный, температура воздуха составит от +16 до +22 градусов.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гродно и Бресте воздух прогреется до +18..+20 градусов. В этих областях ожидается переменная облачность, осадков в течение всего дня не прогнозируется. Ветер будет умеренный — от 3 до 5 метров в секунду.

Немного теплее будет в Витебске — там столбики термометров зафиксируются на отметке от 19 до 21 градуса выше нуля. Ветер ожидается западный, его скорость составит до 2 до 7 метров в секунду.

Небольшая вероятность осадков будет в Могилеве — порядка 5−10 процентов. В течение дня температура воздуха составить +17..+19 градусов выше нуля. Ветер будет неустойчивый — порядка 1−6 метров в секунду.

Прохладнее всего будет в Гомеле — от 16 до 18 градусов выше нуля. Ветер будет также неустойчивый, его скорость будет варьироваться в пределах 1−6 метров в секунду.