В Башкирии сотрудник заповедника назвал лучшую защиту от клещей.

Поведение в лесу также может помочь в борьбе с клещами. Обычно клещи садятся на первого, кто идет по тропинке, поэтому «пионер» должен быть наиболее защищенным. Сидят эти паразиты на высоте не выше 2 метров, обычно до 1,5 м, на выступающих в сторону тропы ветках. Периодически нужно осматривать себя спереди, чтобы как можно раньше обнаружить непрошеных гостей. При малейшем подозрении на то, что кто-то ползает, нужно осмотреть это место, где бы оно ни находилось. Вечером необходимо осмотреть друг друга. Уязвимыми местами являются уши, голова в целом, подмышки и другие места с тонкой кожей.