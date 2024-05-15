В Башкирии сотрудник заповедника назвал лучшую защиту от клещей.

Лучшая защита от клещей — это правильная одежда, считает старший научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш» Ильдус Нурмухаметов. Он дал подробные объяснения, какой должна быть защита от вредных насекомых.
«Отравляющие средства помогают, но я их не люблю — запах у них специфичный и просто отбивает запахи леса, как будто всё время находишься в зоне газовой атаки. Для себя я выбрал защитную одежду — “энцефалитку”. За более чем 10 лет работы испытал разные типы, и в этом году опять пришла пора сменить.
Вот уже несколько месяцев смотрю сайты, ходил по магазинам, и пока не могу найти нужное.
Какой должна быть правильная энцефалитка? Сейчас расскажу. Это куртка с пришитым наглухо капюшоном, которая одевается через голову, и штаны без ширинки.
Материал: из плотной натуральной ткани или палаточного полотна, главное, стопроцентный хлопок. Можно допустить смесовую ткань, если доля хлопка не менее 70%. В натуральной ткани вы не будете потеть и перегреваться. А плотная ткань не даст комарам шанса добраться до тела.
Обязательно наличие манжет. Манжеты на рукавах не пускают насекомых внутрь, а мошка и клещи очень это любят. Часто такая манжета расположена открыто. Она быстро придет в негодность, потому что будет собирать семена лопуха, репешка, гравилата и разный мусор. Манжета должна прятаться в рукаве.
Рукава и низ штанин должны быть на резинке, это частично помогает, и легко натягивать носки поверх штанины.
Лицевая сетка должна закрываться полностью на молнию, без всяких зазоров. Если сетка просто стягивается под подбородком — для комаров и прочих это не преграда.
Если вы бываете в клещевых районах, стоит обратить внимание на наличие у энцефалитки ловушек для клещей. Это складки на одежде, куда клещ попадает и не может выбраться: ползет он всегда вверх, и, попав в такую ловушку, остается там. У профессиональных моделей энцефалиток есть даже специальная вставка на поясе, которую заправляют за пояс штанов. И в местах ловушек иногда ткань пропитана препаратами, отравляющими клещей.
Вот, собственно, и все атрибуты хорошей энцефалитки. Плотная натуральная ткань, наличие манжет, желательно скрытых, полностью закрытая лицевая сетка, ловушки для клещей.
Правильные энцефалитки можно найти в специализированных магазинах спецодежды, там даже бывают детские модели.
Поведение в лесу также может помочь в борьбе с клещами. Обычно клещи садятся на первого, кто идет по тропинке, поэтому «пионер» должен быть наиболее защищенным. Сидят эти паразиты на высоте не выше 2 метров, обычно до 1,5 м, на выступающих в сторону тропы ветках. Периодически нужно осматривать себя спереди, чтобы как можно раньше обнаружить непрошеных гостей. При малейшем подозрении на то, что кто-то ползает, нужно осмотреть это место, где бы оно ни находилось. Вечером необходимо осмотреть друг друга. Уязвимыми местами являются уши, голова в целом, подмышки и другие места с тонкой кожей.
Верхнюю одежду вечером необходимо осмотреть со всех сторон и сложить вне палатки или в палатке, но в мешке, т. к. всех клещей найти сложно, ночью они могут выбраться и напасть", — поделился знаниями опытный путешественник по заповедным местам Башкирии.