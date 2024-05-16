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В Новороссийске 17 мая включат сирены

В Новороссийске на перевалочном комплексе «Шесхарис» 17 мая проверят работоспособность локальной системы оповещения.

Об этом предупредили в МЦУ города.

Проверку проведут с 10:00 до 10:30. В это время жители могут слышать сирены.

В городе также регулярно проводятся учебные стрельбы. Мероприятия организуют в акватории морпорта.

МЧС