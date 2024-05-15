«Белавиа» запускает чартерные рейсы из областных городов Беларуси в Анталью

Уточняется, что первый чартерный рейс отправился из Бреста на юг Турции в понедельник.
«Сегодня к Средиземному морю Belavia доставит туристов из Гомеля. 23 мая первые пассажиры из Витебска также окажутся на побережье Анталии», — говорится в сообщении.
В «Белавиа» рекомендует уточнять подробности по чартерным рейсам у туроператоров. В авиакомпании пожелали отдыхающим ярких впечатлений и золотистого загара.
Активно открываются рейсы между белорусскими и российскими городами.
Сейчас прямые авиарейсы из белорусской столицы с разной периодичностью уже выполняются в ряд городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу и Череповец.
Кроме того, самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» начали летать из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург. В конце апреля появились рейсы Архангельск — Минск и Брест — Москва, Минск-Махачкала.