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«Белавиа» запускает чартерные рейсы из областных городов Беларуси в Анталью

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Открывается сезон чартеров в турецкую Анталью из областных городов республики, сообщили в Telegram-канале компании.

Источник: Facebook / Николай Чергинец

Уточняется, что первый чартерный рейс отправился из Бреста на юг Турции в понедельник.

«Сегодня к Средиземному морю Belavia доставит туристов из Гомеля. 23 мая первые пассажиры из Витебска также окажутся на побережье Анталии», — говорится в сообщении.

В «Белавиа» рекомендует уточнять подробности по чартерным рейсам у туроператоров. В авиакомпании пожелали отдыхающим ярких впечатлений и золотистого загара.

Активно открываются рейсы между белорусскими и российскими городами.

Сейчас прямые авиарейсы из белорусской столицы с разной периодичностью уже выполняются в ряд городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу и Череповец.

Кроме того, самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» начали летать из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург. В конце апреля появились рейсы Архангельск — Минск и Брест — Москва, Минск-Махачкала.

туризм и отдых