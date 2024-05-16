Писатель Алексей Иванов встретился с пермяками после 13-летнего перерыва.

Встреча прошла вечером 14 мая в конференц-зале гостиницы «Урал». Пообщаться с писателем пришли 300 жителей Перми и Пермского края (в частности, были гости из Чердыни). Модераторам встречи стала продюсер писателя Юлия Зайцева. Она призналась, что за 20 лет работы с писателем впервые ведёт встречу с писателем. Зайцева сказала, что обычно во время бесед Иванову задают вопросы о его произведениях. Она же решила построить диалог иначе, спросив в том числе о жизни писателя и о том, что значит быть современным писателем в России. В частности, она спрашивала о деньгах, организации работы, сотрудничестве с издательствами, процессе написания книг, редактировании и т. д.