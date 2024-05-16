Писатель Алексей Иванов встретился с пермяками после 13-летнего перерыва.
Встреча прошла вечером 14 мая в конференц-зале гостиницы «Урал». Пообщаться с писателем пришли 300 жителей Перми и Пермского края (в частности, были гости из Чердыни). Модераторам встречи стала продюсер писателя Юлия Зайцева. Она призналась, что за 20 лет работы с писателем впервые ведёт встречу с писателем. Зайцева сказала, что обычно во время бесед Иванову задают вопросы о его произведениях. Она же решила построить диалог иначе, спросив в том числе о жизни писателя и о том, что значит быть современным писателем в России. В частности, она спрашивала о деньгах, организации работы, сотрудничестве с издательствами, процессе написания книг, редактировании
«Больше я такого в своей биографии не допускал. И вообще сейчас это я хозяин положения, а не издательства. Издательство никогда не диктует ни сроков, ни названия, ни объёмов произведения. Всё это я решаю сам. Издательства конкурируют за меня, поэтому они принимают меня любого, со всеми моими правилами», — рассказал Алексей Иванов.
Встреча с читателями в Перми стала первой за 13 лет. Алексей Иванов негативно отнёсся к проекту «культурной революции», начатой в 2008 году региональными властями. В 2009 году он отказался от ранее полученной им (в 2006 году) Строгановской премии. Писатель уехал из Перми и решил отказаться от участия в продвижении региона на федеральном уровне.
Напомним, писатель Алексей Иванов окончил школу в Перми, после переехал в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Он всю жизнь мечтал стать писателем, но его романы не издавали долгое время (13 лет). В некоторых его романах действие происходит на территории Прикамья. По произведениям Алексея Иванова снято несколько фильмов и сериалов. Фильм «Географ глобус пропил» снимали в Перми, а «Сердце пармы» — в Губахе.