СК начал проверку после сообщений о плохой дороге в Пермском крае

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о находящейся в плохом состоянии дороге в Осинском округе, по которой машина скорой помощи не смогла проехать к пациенту в деревню Симаково. Там также писали, что дорогу три года назад капитально отремонтировали, однако после дождей транспорт не может по ней проехать.