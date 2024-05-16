Прокатило. Как «Зенит» победил ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка

Матч с первых минут начался всё в том же стиле, в котором проходят все последние игры «Зенита». Вроде бы команда владеет инициативой, держит мяч, создает какие-то моменты, даже бьет по воротам, но как-то обреченно и без толку. ЦСКА, как и в прошлом матче, защищался не особо напрягаясь и ждал ошибки пока еще действующего чемпиона. В итоге в первом тайме самый опасный момент создали именно игроки армейской команды. На 25-й минуте Артур сделал неточный пас с правого фланга, москвичи перехватили передачу в центре поля, доставили мяч в штрафную на Заболотного, тот целил в дальний угол, но пробил чуть рядом со штангой. А через семь минут произошел самый страшный эпизод игры: в борьбе за мяч после подачи стандарт столкнулись Алип и вратарь ЦСКА Владислав Тороп — ударились головами.