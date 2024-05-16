Какой сегодня день: 16 мая

Знаете ли вы, что 16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка»? О том, чем еще ознаменовано 16 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 16 мая
В 1896 году в Санкт-Петербурге в саду Аквариум прошел первый в России киносеанс.
В 1929 году в Голливуде прошла первая церемония вручения кинопремий, позже они получат название «Оскар».
В 1947 году на экраны СССР вышел фильм режиссера Надежды Кошеверовой «Золушка».
В 1972 году Иосифу Бродскому было предписано покинуть СССР.
День биографов также отмечается 16 мая.
Кто родился 16 мая
Поэт Игорь Северянин (1887−1941).
Поэтесса Ольга Берггольц (1910−1975).
Белорусский детский писатель Василь Витка (1911−1996).
Артист цирка Мстислав Запашный (1938−2016).
Актер Дэнни Трехо (1944).
Актер Пирс Броснан (1953).
Гимнастка Ольга Корбут (1955).
Музыкант Юрий Шевчук (1957).
Певица Джанет Джексон (1966).
Актриса Меган Фокс (1986).
16 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память мученика Тимофея и мученицы Мавры, Преподобного Феодосия — игумена Киево-Печерского.
Именины
16 мая именины у Тимофея, Павла, Петра, Викентия, Николая и Ульяны.