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Какой сегодня день: 16 мая

Этот день является 137-м в григорианском календаре. До конца года остается 229 дней.

Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка»? О том, чем еще ознаменовано 16 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 16 мая

В 1896 году в Санкт-Петербурге в саду Аквариум прошел первый в России киносеанс.

В 1929 году в Голливуде прошла первая церемония вручения кинопремий, позже они получат название «Оскар».

В 1947 году на экраны СССР вышел фильм режиссера Надежды Кошеверовой «Золушка».

В 1972 году Иосифу Бродскому было предписано покинуть СССР.

День биографов также отмечается 16 мая.

Кто родился 16 мая

Поэт Игорь Северянин (1887−1941).

Поэтесса Ольга Берггольц (1910−1975).

Белорусский детский писатель Василь Витка (1911−1996).

Артист цирка Мстислав Запашный (1938−2016).

Актер Дэнни Трехо (1944).

Актер Пирс Броснан (1953).

Гимнастка Ольга Корбут (1955).

Музыкант Юрий Шевчук (1957).

Певица Джанет Джексон (1966).

Актриса Меган Фокс (1986).

16 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память мученика Тимофея и мученицы Мавры, Преподобного Феодосия — игумена Киево-Печерского.

Именины

16 мая именины у Тимофея, Павла, Петра, Викентия, Николая и Ульяны.